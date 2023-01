L'Antwerp sur la piste de l'attaquant du Lokomotiv Moscou ?

Dans l'ombre de Vincent Janssen, Michael Frey a été prêté à Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison. Alors que le Great Old semblait intéressé par la piste menant au jeune attaquant belge Yorbe Vertessen, un autre prétendant se serait ajouté sur la liste.

Le Royal Antwerp est en train de remodeler son compartiment offensif et notamment le poste d'avant-centre. Dans l'ombre de Vincent Janssen et en manque de temps de jeu, Michael Frey, auteur de 7 buts cette saison, a officiellement rejoint Schalke 04 sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Ces derniers jours, plusieurs médias du nord du pays nous informaient que le Great Old était très intéressé par la piste menant à Yorbe Vertessen (22 ans), jeune attaquant belge évoluant au PSV Eindhoven et déjà auteur de 8 buts et 6 passes décisives depuis ses débuts en Eredivisie (45 matchs).

Ce samedi, Het Nieuwsblad rapporte que Marc Overmars aurait placé un autre nom sur sa short-list : Gyrano Kerk. Âgé de 27 ans, le polyvalent néerlandais est capable d'évoluer à différents postes du front offensif. Formé comme ailier droit, le joueur du Lokomotiv Moscou (probable prochain club de Noé Dussenne, 14e du championnat de Russie) a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 17 matchs cette saison. Passé par Utrecht, l'Amstellodamois de naissance est évalué à 4M€ sur Transfermarkt.