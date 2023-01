Serie A : L'Inter Milan et Lulaku se font surprendre par Empoli, Bologne et Cremonese se quittent dos à dos

Suite de la 19ème journée de Serie A ce lundi.

Bologne-Cremonese 1-1

Les visiteurs ont ouvert le score sur penalty via l'ancien Brugeois David Okereke (50e). Quelques minutes plus tard, les locaux égalisaient sur coup franc et après un cafouillage dans la surface de Cremonese. C’est d’ailleurs Vlad Chiriches qui marquait contre son camp après deux têtes de Lewis Ferguson et Joshua Zirkzee (55e).

Au classement, Bologne prend un point mais campe toujours la 11ème place. Ce match nul ne fait l’affaire des Grigiorossi qui restent derniers du classement.

Inter Milan-Empoli 0-1

Invaincu depuis dix matchs en championnat, l'Inter Milan est tombé de haut en se faisant surprendre à domicile par Empoli. Réduits à dix après l'expulsion de Skriniar (40e), averti à deux reprises, les hommes de Simone Inzaghi se sont inclinés sur un but de Baldanzi (66e) et manquent l'occasion de doubler le Milan AC. Romelu Lukaku est monté à la 76ème minute de jeu.

Les Nerazzurri occupent la 3e place du classement après ce revers.