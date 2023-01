Genk et son capitaine évoquent le titre : "C'est possible, mais il y a les Playoffs"

L'approche de Wouter Vrancken s'est clairement imposée au Racing Genk, mais la route est encore longue.

Wouter Vrancken est en grande partie responsable du succès du KRC Genk et les joueurs sont satisfaits du travail de leur nouvel entraîneur.

"Avant le début de la saison, j'ai eu des discussions avec Wouter. Il a dit comment il voyait les choses et comment il voulait travailler. Il est très direct avec tout le monde. Comme il a lui-même joué au football et qu'il a joué ici, il comprend comment les choses fonctionnent. C'est facile de travailler ensemble", a déclaré Bryan Heynen au Het Belang van Limburg.

Et puis, dans l'intervalle, il est également permis de rêver et de parler d'un éventuel titre. Ce n'est plus un mot interdit à la Cegeka Arena. "Non. Nous devons être honnêtes et réalistes. Il y a une chance. Mais nous sommes coincés avec le système des Playoffs. Les points sont divisés par deux. C'est possible, il faut y croire."