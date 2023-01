Simon Mignolet remporte le Soulier d'Or 2022 et devient le premier gardien lauréat du trophée depuis 1989

C'était le grand favori : Simon Mignolet ne repart pas déçu de la cérémonie du Soulier d'Or, où il a été sacré meilleur joueur de l'année 2022.

Le suspens n'aura pas été insoutenable cette année, et il n'y aura pas eu de surprise : Simon Mignolet (34 ans) est le Soulier d'Or belge 2022. Le gardien du Club de Bruges succède ainsi à Paul Onuachu, et ramène le trophée à Bruges après une domination brugeoise de 2016 à 2019 (Izquierdo, Vormer, Vanaken x2). Mignolet devient le premier portier à remporter le trophée depuis Michel Preud'homme, lauréat en 1989 et 1987. Avant eux, Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) et Jean Nicolay (1963) avaient déjà été sacrés en évoluant à ce poste.

Le sacre de la régularité

Simon Mignolet devance Casper Nielsen (Union/Bruges) et MikeTrésor (Genk), relégués loin derrière. Son sacre est celui de la régularité sur l'ensemble des deux tours de vote : décisif et impressionnant dans la dernière ligne droite, il a permis au Club de Bruges de rattraper l'Union Saint-Gilloise au classement lors des Playoffs. Face aux Unionistes, il a réalisé plusieurs arrêts décisifs lors des deux rencontres, sauvant les points nécessaires.

Alors que Tarik Tissoudali se blessait, que Deniz Undav quittait la Belgique et que Casper Nielsen prenait le risque de signer à Bruges, Mignolet continuait sur sa lancée. Malgré une saison compliquée pour les Blauw & Zwart en championnat, il a été époustouflant en Ligue des Champions, s'avérant même statistiquement le meilleur gardien de but de la phase de poules.

Quelques erreurs lors des dernières semaines ont beau eu égratigner l'image du n°2 des Diables Rouges, Mignolet était indiscutable : il soulève là un Soulier d'Or bien mérité. Mieux : Mignolet établit un record d'avance sur le second. Avec 684 points (un record aussi), il devance Casper Nielsen (233 points) de 451 points ! Mike Trésor clot le podium.

Le palmarès de la soirée :

- Nicky Evrard (OHL), gardienne de but d'OHL et brillante à l'Euro, a soulevé le Soulier d'or féminin, permettant la "passe de deux" des gardiens de buts dans cette cérémonie.

- Bilal El Khannouss a été élu Espoir de l'année. Le milieu de terrain du Racing Genk et néo-international marocain a tout raflé sur le second tour de scrutin, devançant Charles De Ketelaere d'un petit point.

- Wouter Vrancken est l'Entraîneur de l'année, devant Felice Mazzù, pour son excellent travail à Malines et sa pole position avec le Racing Genk. Il succède à Felice Mazzù.

- Kevin De Bruyne a été élu Joueur Belge à l'étranger pour sa saison avec Manchester City, devançant Thibaut Courtois et, de loin, Leandro Trossard.