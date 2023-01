Mais pourquoi Dante Vanzeir part-il aux New York Red Bulls ?!

Le départ de l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise vers la franchise de MLS est quasi acté. Que faut-il en penser ?

Ce mercredi soir lors de la cérémonie du Soulier d'Or, Karel Geraerts a de nouveau - comme souvent ces dernières semaines - été questionné au sujet d'un probable départ de son joueur, Dante Vanzeir. Franc et honnête comme à son habitude, le coach de l'Union a confirmé que l'attaquant partira cet hiver.

"Je pense que Dante est occupé à finaliser ses derniers documents. Son départ est imminent. Je pense qu'il va partir", a déclaré Geraerts, tandis que les nouvelles de ce matin font état d'un accord verbal entre l'Union Saint-Gilloise et les New York Red Bulls.

Un choix réaliste ?

Les questions affluent donc, à quelques heures tout au plus du départ de Vanzeir vers la MLS. Lui qui, depuis son départ de Genk, a véritablement pris une belle revanche. Meilleur joueur et buteur de D1B - ex-aequo avec Mikautadze - lors de l'année de la remontée de l'Union, Vanzeir a depuis marqué 23 buts en 49 matchs de Pro League. Malgré les quelques défauts qu'on peut lui reprocher - notamment concernant sa finition ou sa prise de décision -, Vanzeir s'est fait une place parmi les meilleurs attaquants du championnat et s'est même offert une cap chez les Diables.

Le choix de quitter l'Union Saint-Gilloise, club qui lui a permis d'exploser, pose question. D'autant plus à ce timing précis, alors qu'il est titulaire indiscutable, semble avoir retrouvé la confiance et que l'Union est encore en lice dans trois compétitions majeures.

Est-il trop définitivement trop court pour passer un palier et rejoindre un championnat plus huppé, raison qui motiverait un départ à ce moment de l'année ? Pas sûr. A 24 ans, il semble pourtant encore en progression.

Les New York Red Bulls : un choix judicieux ?

Vanzeir ira donc selon toute vraisemblance et pour 5 millions d'euros aux New York Red Bulls. Un club majeur en MLS - faisant partie des premières équipes à disputer la ligue, en 1996 -, à la grande renommée, mais n'ayant jamais gagné le championnat en plus de 25 ans (1 finale ralliée en 2008, 3 Supporters' Shields - récompensant l'équipe avec le plus de points en phase classique et 2 finales de coupe nationale).

Certes, il évoluera dans un club faisant partie de la célèbre et désormais puissante galaxie Red Bull. Mais d'habitude, les joueurs à fort potentiel transitent d'abord par l'antenne de Salzbourg avant de rallier celle de Leipzig. Les exemples - dont ceux de Tyler Adams ou de Caden Clark - de joueurs transférés de l'équipe américaine vers celle allemande sont d'ailleurs rares.

De même, les New York Red Bulls n'ont pas vraiment été plébiscités par les grands clubs européens ces dernières années pour réaliser leurs emplettes. L'un des meilleurs clients du club a d'ailleurs été...Anderlecht, qui avait recruté Michael Murillo et Kemar Lawrence.

D'autre part, Vanzeir arrivera avec l'étiquette de star du club et s'ouvrira une grande fenêtre d'exposition (à l'image de ceux qui, comme lui, ont décidé de quitter l'Europe pour tenter l'aventure nord-américaine). Dante jouera dans un stade moderne de plus de 25000 personnes, dans un environnement dépaysant, où le soccer poursuit son expansion en vue de "sa" Coupe du monde en 2026.

Une chose est sûre : il manquera assurément au public du Stade Joseph Marien, où il est adoré.