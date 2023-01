Merveille Bokadi confiant : "Assurer ce top 8, et qui sait peut-être accrocher le top 4"

Après la défaite contre l'Antwerp (4-1), le Standard de Liège veut montrer un tout autre visage contre Eupen ce vendredi soir (20H45) lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Avec les conditions climatiques actuelles, le Standard n'a pas pu s'entraîner normalement. Les Rouches sont donc allés à Sclessin. "Avec la neige et la glace, ce n'est pas évident. C'est ainsi, on n'a pas le choix. Avant l'Antwerp, nous nous sommes entraînés dans la bulle, et ici nous avons joué au sein de notre stade", a confié Merveille Bokadi en conférence de presse. "Cette défaite à l'Antwerp nous a fait mal. C'était un match sans selon moi car nous ne sommes pas parvenus à entrer dans la rencontre. Nous avons tiré des leçons afin de nous améliorer. Nous éprouvions des difficultés lorsque nous étions pressés et quand notre adversaire jouait dans la profondeur. L'Antwerp tout simplement plus fort que nous ? Ils étaient bons et nous non, à mes yeux. Cela arrive de disputer un mauvais match, il faut se reprendre juste après", a souligné l'international congolais.

© photonews

Le matricule 16 occupe actuellement la sixième place du classement et va devoir sécuriser sa place au sein du top 8 pour les Playoffs 2. "C'est vraiment ça. Nous voulons nous reprendre et accumuler le plus de points possibles pour rester dans ce top 8, et qui sait peut-être accrocher le top 4. Le match contre Eupen vendredi ne sera pas facile et ce n'est jamais le cas quand je pense à nos dernières confrontations. Nous devons absolument gagner", a-t-il ajouté.

Milieu défensif de formation, Bokadi fait partie des meilleurs défenseurs centraux de Belgique. Le joueur âgé de 26 ans va-t-il retourner au sein de l'entrejeu liégeois par la suite ? "Le coach connaît l'effectif et c'est lui qui fait les choix. Moi, je peux jouer à plusieurs postes, et je suis là pour aider l'équipe. C'est ça le plus important !", a lâché Bokadi.

Noë Dussenne est sur le départ en cette fin de mercato du côté du Lokomotiv Moscou. En cas de départ du capitaine liégeois, c'est Lucas Noubi qui devrait prendre sa place dans le onze liégeois. "Un jeune qui progresse très bien. Un très bon joueur qui sait défendre mais aussi jouer vers l'avant. Je discute beaucoup avec lui durant les entraînements. Il écoute et demande des conseils. Il a envie de progresser et il est déjà très bon", a conclu l'ancien joueur du TP Mazembe.