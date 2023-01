Manchester United déroule en seizième de finale de FA Cup

Pas de problème pour les Red Devils, qui restent impliqués dans toutes les compétitions.

Manchester United partait largement favori de son seizième de finale de FA Cup contre Reading, club de Championship, les Red Devils n'ont jamais tremblé. Mais ils ont tout de même dû attendre la seconde période pour faire la différence, puisque le but de Rashford à la 35e a été annulé.

Et, une fois n'est pas coutume, c'est Casemiro qui a montré la voie à son équipe. Le Brésilien a planté un doublé en début de seconde période et le plus dur était fait pour Man U. Fred a encore trouvé l'ouverture à l'heure de jeu et Reading a sauvé l'honneur via Mbengue.

Manchester United se qualifie pour les huitièmes de finale (3-1) et reste engagé dans quatre compétitions différentes. Qualifiés pour les barrages de l'Europa League et quatrièmes de Premier League, les Red Devils sont également tout proches de la finale de l'EFL Cup.