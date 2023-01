🎥 Quand un supporter de Leeds monte sur la pelouse pour imiter... un ver de terre

On mettra ça sur le compte de la magie de la FA Cup...

Ce samedi, Leeds United a remporté son 1/16es de finale de FA Cup sur la pelouse d'Accrington, pensionnaire de League One (D3). Une victoire rassurante pour des Peacocks qui n'ont plus gagné en Premier League depuis six matchs. Alors que les hommes de Jesse Marsch menaient confortablement 0-3, un supporter de Leeds a décidé de monter sur la pelouse pour... imiter un verre de terre. Une scène qui n'a pas manqué d'amuser tous ses compères et qui nous rappelle la magie des travées anglaises.