Steven Defour évoque ses ambitions et son avenir : "Si ça ne fonctionne pas, j'arrête"

Steven Defour est heureux au KV Malines et ses ambitions sont élevées.

Steven Defour sait ce qu'il veut. "Je veux faire du KV Malines un club du top 8. Et de temps en temps lancer un joueur qui peut être vendu une fortune", lâche le T1 des Sang et Or dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Le club doit encore faire face à des défis de taille. "Lorsque j'ai commencé ici en tant qu'entraîneur, je me suis appuyé sur l'approche de Vrancken, mais avec mes propres accents. Si les choses ne fonctionnent pas comme T1, je ne me vois pas m'investir dans le métier d'entraîneur plus longtemps."

Defour ne considère pas comme possible un transfert pour lui-même en Belgique. "En tant qu'entraîneur, je ne me vois jamais travailler ailleurs qu'à Malines, en Belgique. Si j'obtiens de bons résultats ici, je pourrai tout aussi bien partir à l'étranger un jour, si un beau projet se présente. Avant tout, je veux créer une situation stable pour moi et ma famille."