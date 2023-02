Après Arsenal, place à Liverpool pour Amadou Onana

Excellent contre le leader de Premier League samedi soir, le médian belge espère rééditer la performance lundi prochain, à Anfield Road.

Elu homme du match par les supporters d'Everton samedi dernier, Amadou Onana a rapidement tourné le bouton. Car il sait que c'est un autre choc qui attend son équipe, lundi prochain, sur la pelouse des voisins de Liverpool. "On sait tous comment ça va en foot. Tu peux battre Arsenal et perdre le match suivant. Je pense que le plus important pour l'équipe, c'est de se concentrer le plus vite possible sur le match suivant."

D'autant que ce n'est pas n'importe quel match qui attend les Toffees, c'est un Derby de la Mersey contre des Reds en plein doute. "La victoire de samedi va nous booster, c'est une victoire très importante pour notre confiance, mais maintenant, c'est Liverpool qui arrive. Et nous devrons être prêts", lance le médian belge.