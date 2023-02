"Ca a changé, ici" : Frank Vercauteren revient en Belgique par la grande porte

Frank Vercauteren avait quitté la Belgique un peu meurtri après ses dernières expériences à Anderlecht et à l'Antwerp. Vivant depuis en Russie, il n'envisageait un retour qu'en cas de projet ambitieux, et l'a trouvé.

Franky Vercauteren a le sourire aux côtés de Peter Bossaert et de Domenico Tedesco. Le nouveau directeur sportif de l'Union Belge se familiarise avec un complexe de Tubize qu'il n'a pas connu à l'époque. "Ca a fort changé, depuis ma dernière venue. C'est devenu bien plus professionnel, c'était nécessaire et c'est très bien", sourit-il. "J'ai hâte d'entamer ce chapitre et de travailler pour amener des résultats. C'est l'objectif n°1 : gagner quelque chose. Ce ne sera pas facile, bien sûr, et c'est ce qu'il a manqué à cette génération jusqu'ici".

Vercauteren est déjà au travail aux côtés de la fameuse "Taskforce" depuis quelques semaines déjà, et a ainsi peaufiné la venue de Domenico Tedesco au poste de sélectionneur. "Il fallait d'abord établir une shortlist de gens qu'on estimait à la hauteur de la tâche. Après, il fallait discuter, voir si nos visions du football correspondaient", résume-t-il. "Tedesco a très bien répondu à nos attentes et nos questionnements. Notre collaboration doit encore être mise en place dans les détails, c'est trop tôt pour en parler".

Une chose est sûre : Frank Vercauteren restera dans son rôle. Pas question d'un tandem un peu bancal comme à l'époque d'Anderlecht, avec Vincent Kompany. "C'est très clair : il est l'entraîneur, je suis le directeur sportif. Point à la ligne. Chacun son job, et je ne suis pas là pour lui dicter ses choix. Ma priorité sera de le mettre dans les meilleures conditions possibles". Un défi à la hauteur des ambitions élevées de l'ancien Diable Rouge.

Un Vercauteren ambitieux

"Mon objectif est toujours de gagner quelque chose, où que j'aille. J'ai refusé pas mal d'opportunités à un niveau plus bas : ça ne m'intéresse plus vraiment. Ici, je veux améliorer le football belge en général", affirme Vercauteren. "Nous voulons faire partie d'une équipe qui parvient à réaliser des résultats". Pour relever ce challenge, il est prêt à tourner la page de sa carrière d'entraîneur. "Bien sûr, j'ai réfléchi. Mais je ne crois pas que je serai reclus dans un bureau pour ce job non plus. J'aurai un rôle actif, je serai à disposition de Domenico. Je ne serai juste plus au bord du terrain". Sur le plan personnel, Frank Vercauteren fait également des concessions : sa famille ne s'installera pas avec lui en Belgique.

"Non, ma famille continuera à vivre à Moscou. Je peux voyager là-bas, eux peuvent me rendre visite, nos visas sont valides jusqu'en novembre", clarifie-t-il. "Après cela, nous verrons mais il y a des possibilités. C'est plus compliqué qu'auparavant, mais cela n'a pas été un facteur dans ma décision".