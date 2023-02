Lyon sort Lille, Nantes miraculé, Annecy en surprise

Les Lyonnais avaient tout pour gagner facilement, mais les hommes de Laurent Blanc se sont compliqués la tâche.

Suite et pas encore fin de cette soirée de Coupe de France. Lille a remonté un déficit de deux buts sur la pelouse de Lyon ce mercredi soir. Les Nordistes ont poussé jusqu'au bout sans trouver le chemin des filets. En coupe de France, il n'y a pas de prolongations, les deux équipes sont allées directement à la séance de tirs au but. À ce petit jeu, Bayo est le premier à se louper, imité par Weah. Lovren envoie son équipe au tour suivant.

Nantes de son côté a été longuement mené sur la pelouse d'Angers, mais un but de Mollet à la 89ème minute a sauvé les Canaris. Aux tirs au but, les Nantais ont pris le dessus et verront le stade suivant.

Dans le dernier match, longtemps mené, le Paris FC a égalisé aussi dans les dernières secondes (-1) à domicile contre Annecy. Lors de la séance de tirs au but, le Paris FC craque et c'est Annecy qui crée la surprise et file au tour suivant.