La RAAL calme le jeu et réagit aux accusations de Mohamed Dahmane : "Nous n'avons pas besoin de diffamer pour exister"

La RAAL de la Louvière a publié un long communiqué où elle réagit à son actualité sportive, mais également aux déclarations récentes de Mohamed Dahmane, président de l'Olympic Charleroi.

Après avoir débuté la saison de Nationale 1 en trombe, la RAAL marque quelque peu le coup. Les Loups sont actuellement 4e de la série.

"Ces dernières semaines sont particulièrement éprouvantes. Les résultats sportifs, bien qu’exceptionnels pour un promu, sont insuffisants pour un candidat à la montée. Depuis toujours, notre meilleur remède consiste à nous remettre en question ; après chacune de nos défaites et, plus encore, au lendemain de chaque victoire. Toute décision, mesurée et réfléchie, est prise dans l’unique intérêt de la RAAL."

(...)

"Malgré cela, chaque jour génère son lot de critiques. Nous sommes conscients de l’impact que peut jouer la RAAL sur les émotions de chacun. Nous savons que derrière des critiques, il y de de la bienveillance, de l’amour pour le club. La déception prend parfois le dessus sur le bon sens. C’est ce même sentiment de déception qui nous gagne, que chaque collaborateur de la RAAL ressent, en cas de coups durs. Il n’est pas nécessaire d’en rajouter. Au contraire, c’est dans de telles circonstances que nous avons besoin de soutien", poursuit le communiqué.

La RAAL a également tenu à calmer le jeu suite aux propos récents de Mohamed Dahmane, ancien joueur et désormais président de l'Olympic Charleroi, qui a accusé le club louviérois d'agissements déloyaux dans le cadre de plusieurs affaires mêlant des joueurs des deux camps. "Il y a quelques heures encore, dans un tout autre registre, nous étions ouvertement attaqués par un tiers. Face à cette situation, qui se répète inlassablement avec les mêmes acteurs au fil des années, nous restons au-dessus de la mêlée. Nous tempérons nos émotions, même s’il est parfois compliqué de ne pas réagir publiquement. Nous sommes humains, après tout. Toutefois, nous ne rentrerons pas dans le jeu de la surenchère, de la contre-attaque. Nous sommes honnêtes, droits dans nos bottes. Nous n’avons pas besoin de diffamer pour exister."

"Plutôt que de céder au catastrophisme, nous appelons les Louviérois(es) et citoyens du Centre à rejoindre notre tanière pour une union sacrée, vers la D1B", conclut le communiqué. "C’est le moment ou jamais. Le moment de prouver que La Louvière est prête pour revivre de grands moments (...) Nous sommes aux portes du football professionnel. Il reste une dernière marche, sans doute la plus laborieuse, à gravir. C’est ensemble que nous franchirons cet obstacle."