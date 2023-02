📷 Un ancien joueur de La Gantoise reçoit une drôle de récompense par son club

Il est de coutume que les joueurs reçoivent un trophée lorsqu'ils décrochent une récompense et il est probable qu'Alexander Sorloth se souvienne longtemps du sien.

Fraîchement élu joueur du mois de la Real Sociedad, l'ancien de Gand a reçu un poisson comme trophée. Une photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux vu le côté improbable de cette récompense.

Alexander Sørloth was awarded a fish after he won Real Sociedad's Player of the Month for January 🐟😠pic.twitter.com/SiSt9PmsDD