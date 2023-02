Coup d'arrêt pour Leipzig, l'Union Berlin retrouve la deuxième place

L'Union Berlin remporte le choc du week-end allemand et revient à un petit point du Bayern.

C'était le choc du week-end en Bundesliga et il a tenu toutes ses promesses. Leipzig et l'Union Berlin se sont rendu coup pour coup sur la pelouse de la Red Bull Arena et à la fin, ce sont les Berlinois qui ont obtenu gain de cause.

Leipzig avait pourtant ouvert le score à la 24e minute de jeu grâce à Benjamin Henrichs, mais l'Union a inversé la tendance en seconde période. Janik Haberer a égalisé à l'heure de jeu et Robin Knoche a planté le coup de grâce sur penalty à la 71e.

Un succès qui permet à l'Union de conforter son statut de candidat au titre: les Berlinois prennent la deuxième place et reviennent à un point du Bayern. Fin de série pour Leipzig, qui n'avait plus connu la défaite en Bundesliga depuis le mois de septembre et qui glisse à la cinquième place du classement.