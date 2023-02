🎥 Cyril Ngonge marque encore et relance le Hellas dans la course au maintien

Deuxième but en sept jours pour le nouvel attaquant belge du Hellas Vérone.

Déjà auteur du but du partage lundi dernier contre la Lazio, Cyril Ngonge a remis ça lundi soir, à l'occasion de sa deuxième titularisation avec le Hellas Vérone, club qu'il a rejoint cet hiver en provenance des Pays-Bas et plus précisément de Groningen.

Un but capital puisqu'il permet à Vérone de prendre les trois points (1-0) et de se relancer dans la course au maintien. Largué il y a quelques semaines, le Hellas, 18e de Serie A n'est plus qu'à deux points du premier non relégable, la Spezia.