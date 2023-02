L'arbitre Thibault Holvoet est décédé ce lundi

Tout le monde de l’arbitrage est sous le choc. Thibault Holvoet est décédé à l'âge de 28 ans. Affilié au BRA Luxembourg, il officiait comme assistant-arbitre en Pro League depuis 2021. S’il n’avait pas encore officié en D1A, il était régulièrement désigné en Challenger Pro League, ainsi que parmi l’élite chez les dames.

Militaire, Thibault Holvoet a été longtemps basé à Marche-en-Famenne avant de demander sa mutation à Evere il y a deux ans.

We received the news this morning that Thibault Holvoet passed away, one of our assistant referees. We are devastated by his passing and wish to send our condolences to all the loved ones of Thibault. pic.twitter.com/9rXoUt5MLX