Benfica arrive à Bruges plein d'ambition : "Encore beaucoup de belles choses à faire cette saison"

Leader de son championnat, le club lisboète veut poursuivre sa belle campagne de Ligue des Champions.

C'est le grand soir pour le Club de Bruges qui reçoit Benfica en 1/8es de finale de Ligue des Champions. Le club lisboète, premier d'une poule composée du PSG, de la Juventus et du Maccabi Haifa, arrive au Jan Breydel Stadion invaincu dans la compétition et solide leader de son championnat. Lors de cette rencontre, Joao Mario et ses coéquipiers retrouveront un ancien partenaire, Roman Yaremchuk.

"Roman est un très bon ami pour de nombreux joueurs de Benfica et un être humain formidable. Nous sommes très heureux de le revoir, j'espère juste qu'il ne marquera pas contre nous demain" commente le milieu de terrain portugais au micro de Sporza.

Les joueurs de Roger Schmidt montrent énormément de respect pour les Blauw&Zwart, qui ont véritablement impressionné l'Europe lors de la phase de poules. "Nous jouons les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Contre Porto, Leverkusen et l'Atlético, on a vu à quel point cette formation pouvait être puissante, notamment à domicile. Nous devrons prester à notre meilleur niveau pour l'emporter ici. Nous nous débrouillons bien, mais il y a encore beaucoup de belles choses à accomplir cette saison" conclut un Joao Mario très vraisemblablement titulaire ce mercredi soir.