L'ancien de Beveren Gervinho voit son contrat résilié

Vous souvenez vous de la folle colonie ivoirienne qui avait notamment permis à Beveren d'atteindre la finale de la Coupe de Belgique 2004 ? Yaya Touré, Gervinho, Copa Boubacar, Emmanuel Eboué, Arthur Boka ou encore N'Dri Romaric demeuraient la colonne vertébrale de la formation Flandrienne avant de rejoindre - pour certains - les plus grands clubs européens.

Si Yaya Touré a arrêté sa carrière professionnelle en 2020 après être devenu l'un des meilleurs milieux de terrains du Monde - voire de la décennie - ce n'est pas encore le cas de Gervinho, qui était encore actif à l'Aris Salonique. Était, puisque le club grec vient d'annoncer officiellement la résiliation du contrat de l'ailier gauche de 35 ans, qui se retrouve donc sans club. Avec un salaire estimé à 1M€, l'ancien joueur de Lille, de la Roma et d'Arsenal n'a pas répondu aux attentes.

❌ Contract terminations at ARIS with big summer recruit Gervinho parting ways. With a reported €1M salary, the Ivorian winger didn't meet expectations



The club has also released Izet Hajrovic after one year of negotiations pic.twitter.com/M4Deore0MB