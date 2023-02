Bart Verhaeghe amer quant au nouveau refus de permis pour le futur stade du Club de Bruges : "Ce pays est de plus en plus étrange"

Le Club de Bruges et son président vivent des semaines compliquées.

Vu la soif d'entreprendre et l'ambition débordante de Bart Verhaeghe, la décision du Conseil des litiges relatifs aux permis d'annuler le permis pour la construction du nouveau stade du Club de Bruges a dû le rendre furieux. Interrogé par Het Laatste Nieuws, le principal intéressé l'a confirmé, lassé de la lenteur avec laquelle cette arène de 40 000 places est amenée à voir le jour : "Je regarde ce pays avec des yeux de plus en plus étranges. La Belgique manque d'ambition, de positivité et de puissance vers l'avant. Le courage et l'audace sont punis dans cette société".

Le président du Club de Bruges veut malgré tout garder espoir : "Il n'y a pas que notre stade de football qui est au point mort, mais beaucoup de choses. Mais je refuse de me résigner à cela. Nous allons faire de notre mieux pour que le stade se porte bien."