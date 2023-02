La statistique rarissime de Manchester City lors de la victoire à Arsenal

Les équipes de Pep Guardiola ont l'habitude de priver leur adversaire de ballon, mais peuvent aussi l'emporter avec une possession de balle bien moins importante.

Depuis ses débuts en tant qu'entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola est un coach qui veut la possession de balle plus que n'importe qui. Ce n'est un secret pour personne, l'entraîneur espagnol estime qu'il est important de contrôler le cuir pendant un maximum de temps pour avoir la mainmise complète sur le match.

Si cette tactique a souvent porté ses fruits, Manchester City a presque parfois tendance à oublier de varier ses attaques en se contentant de subtiliser le ballon à son adversaire. Mais ce mercredi soir, à Arsenal, ce n'était pas le cas.

Pour la première fois depuis bien longtemps, les Slyblues ont couru après le ballon et ne comptaient que 36% de possession de balle à la fin du match. Il s'agit du pourcentage le plus bas jamais enregistré dans un match de championnat pour une équipe dirigée par Pep Guardiola. City n'a pas l'habitude de laisser son adversaire s'emparer du ballon mais a tout de même su trouver la parade pour s'imposer 1-3, avec un but et une passe décisive de Kevin De Bruyne.