Le coach de Ludogorets sait qu'Anderlecht était meilleur : "Nous n'avons pas joué à notre niveau"

Ludogorets a bien joué au football...pendant 10 minutes. Ante Simundza, l'entraîneur slovène du club bulgare, n'était pas ravi au-delà du résultat.

Ante Simundza le sait : si Ludogorets n'offre pas une performance un peu plus solide à Bruxelles, la qualification peut toujours échapper aux Bulgares. "Si nous avions pu marquer 2 ou 3 buts, nous aurions été plus à l'aise pour le retour. Mais il faut accepter que nous avons fait face à un adversaire de haut niveau, ils ont également eu des occasions", soulignait l'entraîneur de Ludogorets en conférence de presse. "En première mi-temps, nous avons bien réussi à exploiter les espaces dans leur dos, cela nous a donné des occasions".

Ce n'était plus le cas après une vingtaine de minutes, et pas du tout en seconde période. "Nous avons enchaîné les pertes de balle, et perdu la confiance", concède Simundza. "En deuxième mi-temps, nous avons voulu montrer ce dont nous étions capables, mais il y avait bien trop d'erreurs techniques. Anderlecht gagnait tous les seconds ballons, nous étions toujours sous pression...cela doit s'améliorer en vue du retour".

Anderlecht a déjà joué beaucoup plus de matchs cette année

Le RSC Anderlecht a déjà pu enchaîner les rencontres depuis la reprise, au contraire de son adversaire qui n'a retrouvé la compétition que récemment. "Ce n'est pas une excuse, c'est un fait : cela change les choses d'avoir plus de matchs dans les jambes", résume Simundza. "J'ai aimé la façon dont nous nous sommes battus, avons tenu bon. Mais nous avons des joueurs qui savent jouer au football, et ça ne s'est pas vu. Nous n'avons pas montré notre meilleur visage", conclut le coach slovène, déçu. Reste qu'il viendra en Belgique avec une courte avance.