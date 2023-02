Domenico Tedesco a assisté à son premier match de JPL...et c'est une bonne nouvelle pour deux joueurs !

On attendait la première apparition de Domenico Tedesco dans les stades de Jupiler Pro League. C'est chose faite : le nouveau sélectionneur des Diables était Derrière les Casernes.

Ce vendredi à l'AFAS Stadium, Malines accueillait un invité d'honneur : Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges, assistait à son premier match de JPL depuis sa nomination. Comme Roberto Martinez avant lui, on s'attend à voir son successeur sillonner les stades de Pro League, d'autant que Tedesco n'a pas tari d'éloges envers les joueurs de notre championnat.

Pour sa première, le Germano-Italien a vu 4 buts et une rencontre assez mouvementée. Il a également pu noter la bonne performance de deux Diables Rouges potentiels. Mike Trésor Ndayishimiye a inscrit son 7e but de la saison et paraît en très bonne position pour décrocher sa première sélection en mars. Bryan Heynen, pilier du leader de D1A, a permis à Genk d'aller chercher un point, et peut clairement espérer en être également. Côté surprises, Maarten Vandevoordt pourrait profiter d'une éventuelle retraite de Simon Mignolet pour intégrer le groupe, tandis que Nikola Storm est en grande forme côté malinois...