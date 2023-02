Neymar blessé : le verdict est connu

Le PSG croisait les doigts : Neymar était sorti sur civière face à Lille, et le verdict attendu est au final plutôt sévère. Ainsi, le Paris Saint-Germain a communiqué le diagnostic : Neymar souffre d'une entorse avec dommages ligamentaires. Une nouvelle analyse sera effectuée, mais le Brésilien est d'ores et déjà out pour le Classique face à l'OM... et certainement pour le match retour de Champions League au Bayern.

🚨| New examinations passed today confirm a ankle sprain for Neymar with ligament injuries. A new point will be made at the beginning of next week, says PSG. 🇧🇷🏥



Nuno Mendes will resume training this week, says PSG. 🇵🇹⏳ pic.twitter.com/nSdspg2dJM