"Neuf fois sur 10, nous gagnions là-bas" : Anderlecht ne veut plus de regrets contre Ludogorets

Anderlecht va devoir prendre des risques et marquer des buts contre Ludogorets. Les Mauves peuvent-ils le faire ? Brian Riemer y croit.

Mené 1-0, le Sporting d'Anderlecht va devoir se bouger ce jeudi et marquer au moins un but, si possible plusieurs pour éviter de faire durer le suspens. "Heureusement, ce n'est plus aussi difficile qu'il y a quelques années, quand 1-0 était le pire score avec les buts à l'extérieur", sourit Brian Riemer en conférence de presse. "Pour ce qui est de la préparation, rien ne change car nous voulons toujours marquer, et ne pas encaisser, surtout devant notre public. Nous voulons gagner, voilà tout. Maintenant, je ne pense pas que ce match sera décidé à la mi-temps", prévient le coach.

9 fois sur 10, nous aurions gagné là-bas

"Ce match durera 95 minutes au moins et peut rester serré jusqu'au bout. Oui, nous serons offensifs, mais ce sera une offensive contrôlée, pas kamikaze. Nous devrons garder de l'énergie pour la seconde période", précise Riemer. En Bulgarie, Anderlecht avait été pris à froid, avant de dominer assez clairement son adversaire. "Malheureusement, en football, ce n'est pas toujours celui qui le mérite qui gagne. Neuf fois sur 10, nous aurions gagné là-bas. Mais j'ai aimé ce que j'y ai vu et cela me donne de bonnes impressions pour demain".

Le RSCA va devoir faire attention, en attaquant, à ne pas se découvrir face aux vifs ailiers de Ludogorets, qui ont mis le feu par moments chez eux. "Le match de dimanche à Courtrai nous a bien exercés dans cette optique", pointe Brian Riemer. "Notre contre-pressing est l'une de nos grandes qualités, et il faudra s'y employer pour tenir Ludogorets en respect, contrôler leurs attaques rapides".