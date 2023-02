Marc Brys explique enfin pourquoi Mandela Keita n'a pas quitté le banc à OHL

Le milieu de terrain de l'Antwerp fait partie des révélations de ce mercato hivernal. Laissé sur le banc par OHL, le joueur de 20 ans forme une très belle paire avec Arthur Vermeeren.

En manque complet de temps de jeu, Mandela Keita a quitté OHL cet hiver pour rejoindre l'Antwerp en prêt. Contre toute attente, le jeune milieu de terrain s'est immédiatement imposé et forme une très belle paire avec Arthur Vermeeren. En marge de la rencontre contre le Great Old, Marc Brys s'est exprimé sur la mise à l'écart du joueur de 20 ans.

"A cause de cette stupide blessure, il a été sifflé et a poussé le staff médical pour qu'il revienne au plus vite. Son niveau, il l'avait déjà atteint avec nous la saison dernière. Mais vous êtes davantage sous le feu des projecteurs lorsque vous évoluez à l'Antwerp."

Élu homme du match par les supporters à deux reprises en trois rencontres, Keita s'est imposé au Bosuil. "S'ils veulent l'acheter, ils devront mettre le prix fort. S'il rechute là-bas, il reviendra avec nous et nous apportera une expérience supplémentaire. J'ai rarement vu un arrangement aussi positif pour toutes les parties."