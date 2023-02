🎥 Le beau geste des supporters du Besiktas

Les derniers bilans estiment que 50 000 personnes décédées dans l'immense tremblement de terre qui a plongé certaines régions de Turquie et de Syrie dans le chaos. Parmi eux, de nombreux enfants.

Les supporters turcs du Besiktas ont préparé un geste en leur hommage. Lorsque 4:17 - l'heure du tremblement de terre - est apparu sur le panneau d'affichage lors du match à domicile face à Antalyaspor, des milliers de peluches ont été lancées sur et autour du terrain par les supporters.

Les supporters du Besiktas avaient déjà fait quelque chose de similaire, en 2011.

As the clock strikes 04:17 (the time of the earthquake), BeƟiktaƟ fans throw thousands of soft toys onto the pitch to be sent to kids in the affected areas.



