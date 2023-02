Le PSG écrase l'OM au Vélodrome, avec un duo Mbappé - Messi des grands soirs

Le PSG a sur-dominé l'Olympique de Marseille et creuse l'écart en tête de Ligue 1.

C'était LE choc de cette 25e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Dans un stade Vélodrome en fusion, l'OM pensait pouvoir à nouveau surprendre le PSG et revenir à seulement deux points de leur place de leader.

Mais c'était sans compter sur une équipe parisienne sublimée. Les Marseilais étaient dominés, ne parvenaient pas à déranger l'adversaire. Idéalement lancé par Messi, Mbappé croisait parfaitement sa frappe et trompait Pau Lopez (1-0, 25e). Dans un état de grâce ce soir, Mbappé combinait magnifiquement et servait Messi sur un plateau pour faire 2-0 (29e).

Marseille était assommé, Paris survolté. Mbappé s'amusait, et allait marquer un deuxième but, le plus beau de la soirée, en reprenant de volée un ballon lobé délicieux de Messi (3-0, 55e).

Paris gèrera plutôt bien la fin du match, et Donnarumma sortira deux arrêts de très grande classe face à Sanchez puis Vitinha. Rideau. Le Vélodrome peut être déçu du spectacle proposé par ses Olympiens.