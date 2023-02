Pas de trois à la suite pour Romelu Lukaku

Buteur le week-end dernier et mercredi en Ligue des Champions, Romelu Lukaku n'a pas trouvé le chemin des filets dimanche. Et l'Inter a perdu des points précieux à Bologne.

Joker décisif contre Porto en Ligue des Champions, Romelu Lukaku était cette fois titulaire avec l'Inter à Bologne en Serie A. Mais le Diable Rouge qui avait marqué lors de ses deux dernières sorties n'a cette fois pas fait trembler les filets avant de céder sa place à Edin Dzeko à l'heure de jeu.

Une rencontre qui s'est mal terminée pour l'Inter. Riccardo Orsolini a inscrit l'unique but du match à la 76e minute pour offrir les trois points à Bologne. L'Inter concède sa septième défaite de la saison en championnat et le Napoli s'envole: 18 points d'avance pour Victor Osimhen et ses équipiers en tête de Serie A!