🎥 FIFA The Best : un coéquipier de Cyriel Dessers remporte le prix du fair-play après ce superbe geste

Ce lundi se déroulaient la cérémonie de remise des FIFA The Best Awards.

Dans la catégorie du fair-play, c'est Luka Lochoshvili qui a été désigné vainqueur. Le défenseur central international géorgien, évoluant à Cremonese aux côtés de Cyriel Dessers, avait en effet sauvé la vie d'un adversaire lorsqu'il évoluait encore à Wolfsberger, en Autriche.

Lochoshvili s'était précipité, pour éviter que le joueur adverse ne s'étouffe avec sa langue. Un geste très apprécié et salué par les joueurs de l'autre équipe.

#Lochoshvili ha ricevuto il premio "Best emotion of the year" per quanto accaduto in Austria Vienna-Wolfsberg 🏆

Dopo aver visto un avversario privo di sensi si è subito scagliato a soccorrerlo e a salvargli la vita 💪🏻

Negli abbracci da parte degli avversari, c'è tutto