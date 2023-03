L'Union Belge de football prend des mesures contre le racisme, l'homophobie et le sexisme

La Fédération belge de football a présenté mercredi la nouvelle campagne de sensibilisation contre le racisme, l'homophobie et le sexisme. La discrimination sur et en dehors du terrain est présentée comme un tatouage sur la peau de la victime.

Cette campagne fait partie du plan d'action Come Together, pour lequel la KBVB, l'ACFF, Voetbal Vlaanderen et Pro League collaborent intensivement depuis deux ans. Le tatouage de la campagne symbolise la façon dont une personne peut être marquée par la discrimination pour le reste de sa vie.

"Nous voulons tendre un miroir aux gens. La discrimination reste malheureusement une présence hebdomadaire sur et en dehors des terrains de football belges. Ce n'est qu'en signalant chaque incident, en le condamnant en masse et en s'y attaquant ensuite de manière ciblée que nous pourrons mettre un terme à la discrimination dans le football belge", explique la responsable de l'inclusion de la KBVB, Samia Ahrouch, sur le site internet.

En 2022, on a recensé pas moins de 590 rapports de discrimination sur et en dehors des terrains de football belges. Tous les rapports font l'objet d'une enquête minutieuse.