Restera, restera pas ? La grande révélation sur Romelu Lukaku

Le Diable Rouge verra-t-il son avenir s'écrire à nouveau à l'Inter Milan, où il est prêté par Chelsea ?

Prêté cette à l'Inter Milan après une saison dernière ratée à Chelsea, Romelu Lukaku a été ennuyé par les blessures durant l'ensemble de la première partie de saison. Mais récemment, Big Rom a semblé revenir en forme, inscrivant deux buts en deux matchs, dont une réalisation très importante en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, face à Porto.

Romelu Lukaku n'a jamais caché son amour pour l'Inter Milan. Et selon son directeur sportif, Giuseppe Marotta, Romelu voudrait rester chez les Nerazzurri l'an prochain. "Il est encore tôt pour décider, mais nous savons qu'il veut rester. Nous connaissons l'intention de Romelu et nous verrons donc si un retour définitif est possible", a déclaré le dirigeant à Sky Italia.

Reste encore à voir si cela sera financièrement envisageable, lorsqu'on sait que la situation du club intériste est loin d'être évidente - le sponsor, DigitalBits, n'aurait encore transféré aucun montant sur le compte bancaire des Milanais suite "à la crise des crypto-monnaies" selon Marotta - et que Chelsea voudrait récupérer une partie des 115 millions d'euros investis sur l'attaquant belge.