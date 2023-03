Mark Van Bommel : "Mon équipe a explosé après le match"

L'Antwerp est en finale de la Coupe de Belgique après être venu à bout de l'Union aux tirs au but. Dimanche, l'Antwerp jouera à domicile contre Malines pour un avant-goût de la finale du 30 avril au stade Roi Baudouin.

"C'est la plus belle chose que l'on puisse vivre en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, cette décharge", a lâché Mark van Bomme à l'issue de la rencontre. "Mon équipe a explosé après le match et je ne peux que m'en réjouir. Nous avons bien joué pendant les trois quarts du match. Nous avons créé au moins cinq bonnes occasions, contre une très bonne équipe comme l'Union. Il a fallu beaucoup de force, et probablement quelques blessures", a expliqué le technicien néerlandais.

"Je suis fier de la prestation de mes garçons. C'était beau de voir comme ils se sont battus. C'est comme ça, en tant que coach, que vous voulez voir votre équipe jouer. J'ai apprécié ce match, même si j'étais plein de tension."