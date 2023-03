Thibaut Courtois amer : "Le Barça ne méritait pas de gagner"

Le Real Madrid a été surpris à domicile par le FC Barcelone (0-1) en demi-finale aller de la Copa del Rey.

Battu...par un coéquipier, Thibaut Courtois a vu ses couleurs essuyer une défaite qui les met dans une situation délicate en marge du match retour.

Après encaissé l'unique but de la rencontre, le Real a dominé son grand rival mais n'est pas parvenu à trouver la faille. De quoi de la frustration et des regrets chez les Merengues, à l'image de la réaction de Courtois après la rencontre.

"Nous avons dominé le match. Ils tentait de défendre leur résultat, après un malheureux but encaissé. C'était difficile de se créer des occasions, donc c'était un match difficile. Ils ont gagné, mais ils ne le méritaient pas. On a contrôlé le match, mais on n'a pas trouvé les occasions de marquer", a déclaré Thibaut Courtois, qui s'est néanmoins montré beau joueur. "Tout le mérite leur revient. Ils ont très bien défendu. On devra faire mieux au match retour. Ce n'est jamais bon signe quand tu perds contre le FC Barcelone."