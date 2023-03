🎥 La réponse du Bayern au Borussia

Une rencontre compliquée, la victoire est au bout pour le Bayern. Les Bavarois rejoignent leurs rivaux du Borussia en tête du championnat.

Vers un duel pour le titre entre le Borussia et le Bayern en Bundesliga? Le trou se creuse en tout cas entre le duo de tête et la concurrence en tête du championnat allemand. Au lendemain de la victoire du Borussia et quelques heures après le partage concédé par l'Union Berlin, le Bayern a assumé son statut à Stuttgart.

Les Bavarois ont pourtant souffert sur la pelouse du VFB, samedi soir, où le Rekordmeister a dû attendre la fin de la première période pour déflorer le marquoir. Trois minutes après dégagé in extremis un ballon qui prenait la direction de but, Matthijs de Ligt a été décisif dans l'autre moitié de terrain, en ouvrant le score d'une frappe puissante à distance.

En seconde période, l'inévitable Eric Maxim Choupo-Moting a donné de l'air au Bayern, mais Stuttgart a réduit l'écart à la 88e, via un but de Juan José Perea. Mes Bavarois ont su résister en fin de match pour empocher les trois points (1-2) et rejoindre Dortmund en tête du championnat. L'Union Berlin est troisième avec cinq unités de retard. Leipzig et Fribourg se partagent la quatrième place, à sept points du duo de tête.