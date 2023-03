Lionel Messi se montre confiant avant le déplacement au Bayern Munich

Malgré la défaite à domicile contre le Bayern Munich à l'aller (0-1), l'international argentin reste confiant.

Lionel Messi est persuadé que le Paris Saint-Germain est capable de renverser le Bayer Munich en 8e de finale retour de la Ligue des Champions mercredi (21h). "On va essayer de bien faire les choses pour essayer de retourner la situation contre le Bayern et passer au prochain tour. C’est l’objectif de tout le monde", a confié l’Argentin aux médias du PSG. "C’est important d’entrer dans le match de cette manière. Avant cela nous n’étions pas dans notre meilleure forme de la saison, mais je pense que nous avons eu deux victoires importantes pour renforcer l’équipe avant d’aller disputer le match à Munich. Ce sera un match très serré et très difficile comme l’a été le premier, où cela se joue sur des petits détails et où il est très difficile de gagner dans ce stade", a prévenu la Pulga.

"Mais je pense que nous sommes bien préparés et que nous sommes capables de retourner la situation. Je me sens très bien, je pense que l’équipe en général a changé au cours des derniers matchs. Nous avons changé de visage et les victoires nous aident évidemment à travailler en toute sérénité avec une dynamique différente et en étant aussi plus heureux. Ce qui est une bonne chose pour travailler. Nous avons une envie très forte de continuer notre chemin en Ligue des Champions. Et c’est ce que nous allons essayer de faire", a conclu Messi.