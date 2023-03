🎥 Liverpool réclame une énorme sanction pour le supporter envahisseur d'Anfield

Le festival offensif historique de Liverpool face à Manchester United aura vraiment fait monter la température dans un Anfield bouillant ce dimanche.

Lors du septième but, un supporter a décidé de monter sur le terrain. Sauf qu'il a chuté et involontairement taclé Andrew Robertson qui est tombé en se tenant la cheville.

Une séquence qui a mis Jürgen Klopp hors de lui. Liverpool est en train d'enquêter pour bannir ce supporter à vie du stade. "Il n'y a aucune excuse pour ce comportement inacceptable et dangereux", a déclaré le club.

Liverpool fan runs on the pitch and slides into Robertson, Klopp was furiouspic.twitter.com/SfptWtuB6S