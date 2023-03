Radja Nainggolan a surpris son président : "J'ai été choqué !"

Le Ninja ne rend, décidément, personne indifférent. Et surtout pas son président à la SPAL, Joe Tacopina.

Les retours de Radja Nainggolan en Italie ne sont pas de tout repos. Engagé dans une lutte contre la relégation en Serie C avec la SPAL, l'ancien de l'Antwerp a vu son grand ami Daniele De Rossi être remercié de ses fonctions d'entraîneur.

Sur le terrain comme en dehors, la personnalité de Radja fait toujours autant parler. Et si les propos de Walter Sabatini, ancien directeur sportif de l'AS Rome, avaient defrayé la chronique, ceux de Joe Tacopina, président de la SPAL, dépeignent une facette très positive du Ninja.

"Radja est un joueur incroyable. Beaucoup de gens ont dit qu'il y avait le bon Radja et le mauvais Radja, et que parfois il sortait de la réserve et devenir quelqu'un de sauvage. Même s'il reste un joueur de classe mondiale", a déclaré Tacopina dans un podcast italien - retranscrit par Football Italia.

"Je connaissais sa réputation de footballeur de haut niveau qui se déforme parfois complètement à côté du football, mais nous ne l'avons pas encore remarqué ici", a continué Tacopina. "Il a été exemplaire. J'ai été choqué. Il a été un leader sur le terrain, parlant aux joueurs. Ses qualités sont incontestables. C'est comme regarder deux types d'athlètes différents lorsque vous le comparez à n'importe qui d'autre en Serie B. C'est un joueur de classe mondiale même à cet âge, parce qu'il est encore dans une forme physique phénoménale. C'est une bête. Quand il tape dans un ballon, c'est comme s'il envoyait un palet de hockey à 160 km/h."