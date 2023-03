🎥 Conference League : West-Ham fait le travail, un superbe but délivre Nice

En difficulté en championnat, les Hammers se sont imposés sur la pelouse de Larnaca. Grâce au superbe but d'Ayoub Amraoui, Nice prend aussi une première option sur les quarts.

Ce jeudi à 18h45 se tenaient 3 rencontres de Conference League. Si le Sporting d'Anderlecht a partagé l'enjeu contre Villarreal (1-1) et peut encore croire à la qualification, West-Ham s'est déjà presque assuré d'un billet pour les quarts de finale sur la pelouse de Larnaca. Grâce à un doublé d'Antonio en fin de première période, les Hammers comptent un matelas confortable de deux buts avant la manche retour au stade olympique de Londres.

Dans le même temps, l'OGC Nice a enregistré un succès difficile sur la pelouse du Sheriff Tiraspol (0-1). Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par le jeune Ayoub Amraoui, arrière gauche de 18 ans qui a inscrit son premier but en professionnel. Un but capital pour Didier Digard avant la manche retour.