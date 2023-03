Crise au PSG : un ancien coach de retour ?

L'élimination de ce mercredi sur la pelouse du Bayern n'est absolument pas du goût de la direction du PSG.

Le PSG est ce matin éliminé de la Ligue des champions après son revers sur la pelouse du Bayern Munich, laissant entrevoir une triste fin de saison avec seulement le titre en jeu en Ligue 1. De quoi forcément déplaire aux dirigeants parisiens. Et alors que la tendance, ce matin encore, était à un maintien du duo Luis Campos - Christophe Galtier dans un avenir proche, du changement est annoncé.

Selon les informations du média espagnol Relevo, une réunion de crise serait prévue aujourd'hui même pour discuter de l'avenir et notamment celui de Christophe Galtier ! Nasser Al-Khelaifi serait extrêmement déçu et en colère de la performance du PSG, et souhaiterait un changement immédiat dans la manière dont l'équipe est dirigée.

Le nom de Thomas Tuchel, avec qui la relation reste fluide, est relancé. Voilà donc la pression sur les épaules de Christophe Galtier.