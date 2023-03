Kylian Mbappé s'exprime sur son avenir

L'attaquant français, à qui il ne reste qu'un an de contrat au PSG, a parlé de son avenir quelques minutes après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Bayern Munich sur le score de 2-0 et est donc éliminé de la Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale. Il y a un an, Kylian Mbappé avait prolongé son contrat de deux saisons avec le PSG, au moins de juin, il entrera dans sa dernière année de contrat.

Du coup, la question de son avenir revient sur la table. Pourrait-il quitter le club à la fin de cette saison ou partir gratuitement en juin 2024. Après le match à Munich, la question lui a été posée.

"L'élimination peut-elle avoir une incidence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme", a répondu le buteur français en zone mixte, dans des propos rapportés par RMC Sport. "La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat. Et après, on verra..."

Le suspense reste donc entier.