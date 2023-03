Magnifique récompense pour Victor Boniface après son doublé à l'Union Berlin

Même si' l'Union Saint-Gilloise a fini par concéder le partage, la prestation de l'équipe a une nouvelle fois marqué l'Europe. Preuve en est : Victor Boniface a été élu joueur de la semaine par l'UEFA.

Bruno Fernandes (Manchester United), Paulo Dybala (AS Roma), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) : la liste des prétendants au titre de joueur de la semaine était plutôt relevée en Europa League. Et pourtant, aucun des trois n'a remporté le titre, puisque c'est Victor Boniface qui a rafflé la mise, comme l'a annoncé l'UEFA sur ses réseaux sociaux.

L'attaquant nigérian de l'Union Saint-Gilloise est ainsi récompensé pour son match plein qui l'a vu inscrire un doublé, en plus de son abattage habituel entre les lignes. Une sacrée reconnaissance pour un joueur dont on dit justement qu'il doit encore améliorer ses statistiques dans le rectangle pour être encore plus "bankable".