Domenico Tedesco s'exprime : "Les qualifications ne seront pas une promenade de santé !"

À quelques jours de sa première sélection en tant que coach des Diables Rouges, Domenico Tedesco a donné une interview à Kicker, média allemand. Le sélectionneur de la Belgique y est revenu sur ses motivations.

Sa nomination avait surpris en Belgique, mais aussi en Allemagne : Domenico Tedesco était encore l'entraîneur du RB Leipzig, et l'un des jeunes coachs les plus cotés du football allemand, en septembre dernier. Il a décidé de se tourner vers le foot de sélection, et de succéder à Roberto Martinez.

"Ce qui m'attire tout d'abord dans ce job, c'est de représenter un pays où les gens sont fous de football, s'identifient à leur sélection", explique Tedesco dans Kicker. "Et j'arrive dans une équipe qui compte de très bons joueurs à travers l'Europe. C'est aussi très excitant de faire un reset après la grosse déception de la Coupe du Monde".

Les qualifications ne seront pas une promenade de santé

Domenico Tedesco débarque dans une sélection qui compte de vraies stars, bien établies. "Peu importe leur nom, leur importance dans l'équipe : ce sont des personnes avec qui je travaille et que je traite équitablement, avec respect", prévient le Germano-Italien. "Je suis qui je suis, et j'essaie de l'être avec tout le monde".

Sur le plan sportif, il fait face à un gros défi d'emblée : deux matchs à l'extérieur, en Suède, le plus gros rival dans la course à la qualification, et en Allemagne, son pays. "Penser que la qualification est une obligation et pas un objectif, c'est très dangereux. L'Autriche a battu l'Italie en novembre avec principalement des joueurs de Bundesliga", prévient le sélectionneur des Diables.

"La Suède est toujours difficile à affronter. Il n'y a d'ailleurs pas d'adversaires faciles". En plus de la Suède et de l'Autriche, les Diables affronteront l'Estonie et l'Azerbaïdjan. "La Gantoise s'est inclinée 1-0 à Qarabag, en Azerbaïdjan ! Ces qualifications ne seront pas une promenade de santé".