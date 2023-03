Buteur contre le Standard, Ferran Jutgla se paie son ancien entraîneur, Scott Parker

Pour la première fois en 2023, l'attaquant espagnol a trouvé le chemin des filets contre les Rouches. Fréquemment placé sur le banc par Scott Parker, le joueur de 24 ans se défend.

Ferran Jutgla n'a pas vécu un début d'année 2023 facile. Placé sur le banc à plusieurs reprises par son ancien entraîneur Scott Parker, l'attaquant espagnol n'avait pas encore trouvé le chemin des filets depuis le Nouvel An. Une crise de confiance soignée contre le Standard, le joueur de 24 ans ayant ouvert le score en seconde période. "J'avais besoin de ce but pour ma confiance personnelle et pour l'équipe" a déclaré en zone mixte celui qui n'avait plus marqué depuis le 26 décembre dernier contre OHL.

Auteur de 10 buts et 7 passes décisives lors de la première partie de saison, Ferran Jutgla n'a pas compris les choix de l'entraîneur anglais. "Depuis le départ de Carl Hoefkens, c'est devenu très difficile pour moi. Je ne jouais pas et je ne savais pas pourquoi, je n'ai reçu aucune explication. C'était vraiment difficile à comprendre."

Le joueur formé au Barça se satisfait donc de la prise de pouvoir de Rik De Mil. "Je savais depuis samedi que je jouerais. Rik m'a donné beaucoup de confiance, c'est ce dont j'avais besoin. Vous devez toujours travailler. Mais quand vous avez la confiance de votre entraîneur, les choses deviennent plus faciles."