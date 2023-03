Guillaume Hoarau évoque son étonnante reconversion

Après avoir stoppé sa carrière professionnelle l'été dernier, le Français a décidé de retourner aux sources en s'installant à La Réunion où il travaille actuellement dans une mairie.

Retraité depuis la fin de son aventure en Suisse au FC Sion en 2022, Guillaume Hoarau a évoqué sa reconversion sur son île natale de La Réunion. "Ce n’est pas facile de changer de vie. Celle de joueur est vraiment une vie de privilégié où l’adrénaline des matchs en fin de semaine est la plus importante. Quand cela s’arrête, tu as beau être préparé, cela fait mal ", explique-t-il au Parisien.

"Là, je bosse dans une petite mairie, L’Étang-Salé, où je suis directeur des sports et où je côtoie des gens normaux. Mon boulot est de redynamiser l’aspect sportif de la ville. Les gens commencent à me percevoir différemment, car ils voient que je suis toujours à l’heure au bureau. Je sais bien que, pour beaucoup, le footballeur, quand il arrête, il est plein d’argent et profite. Moi, je sais que l’argent ne fait pas tout. Il me faut le contact avec les vrais gens. De ce que j’appelle, avec beaucoup de respect, le peuple. (…) Pour mon académie de football, j’essaie de monter une équipe, car je ne veux pas être tout seul. Cela me motive", a conclu l’homme aux cinq sélections en équipe de France.