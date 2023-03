🎥 La belle séquence entre Thierry Henry et Erling Haaland après son quintuplé

En interview d'après-match, Erling Haaland s'est logiquement montré satisfait et soulagé. Il faut dire que marquer 5 buts dans une seule rencontre de Ligue des Champions ce n'est pas donné à tout le monde. "C'est un sentiment incroyable", a confié Haaland.

Cela valait bien une petite pique lancée aux consultants de la chaîne CBS, Jamie Carragher et Micah Richards, tous deux défenseurs durant leur carrière. "Seul toi sait comment marquer beaucoup de buts", a alors lâché Haaland à Thierry Henry, ce qui a provoqué l'hilarité sur le plateau.

"Tout d’abord, on gagne 7-0. On envoie une sorte de message", a ensuite continué l'attaquant norvégien. "J'aurais pu marquer plus en première mi-temps. Il y a aussi eu un centre de Kevin (De Bruyne) que j'aurais pu reprendre."

ūüó£ "I think you’re the only one that knows how to score a lot of goals..."



Five-goal scorer @ErlingHaaland is full of praise for Thierry and tells @MicahRichards and @Carra23 the areas where he can still improve. ūüĎÄ pic.twitter.com/nRfA0H8r3n