Irritée, LaLiga dézingue la FIFA

Mardi, la FIFA a dévoilé son calendrier des compétitions pour les prochaines années. En plus de la nouvelle Coupe du monde des clubs qui regroupera 32 équipes tous les quatre ans à partir de juin 2025, un mini-Mondial des clubs continuera à avoir lieu chaque année.

Ces annonces ont irrité LaLiga qui a réagi à travers un communiqué cinglant. Les dirigeants du football espagnol dénoncent "les décisions unilatérales" de la FIFA sur le calendrier mondial "au mépris total de l'importance des championnats nationaux et de la communauté footballistique en général".

"Certaines ligues n'ont été consultées sur aucun des changements présentés, notamment sur la nouvelle compétition annuelle des clubs, dont nous ignorions totalement l'existence, et qui affecte gravement nos compétitions. (…) Ces décisions ne tiennent pas compte de l'impact compétitif, sportif et économique sur les ligues nationales, les clubs et les joueurs, en bourrant davantage un calendrier déjà surchargé", a fulminé le président de la Liga Javier Tebas.