Ligue 1 : Le joueur du mois de février est connu

Déjà lauréat de cette récompense individuelle en novembre-décembre, l'attaquant français remporte ce trophée pour la seconde fois sur cette saison 2022-2023

Le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (24 ans, 23 matchs et 19 buts en L1 cette saison) a été nommé meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de février. Le natif de Bondy était en concurrence avec l'attaquant de Reims Folarin Balogun (21 ans, 26 matchs et 16 buts en L1 cette saison) et le défenseur central de l'OGC Nice Jean-Clair Todibo (23 ans, 25 matchs en L1 cette saison).

Sur cette période, l'international français a notamment marqué 4 buts et délivré 1 passe décisive en l'espace de 5 matchs en championnat.