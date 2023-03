Un pas de plus vers le titre pour Vincent Kompany

Nouvelle victoire pour le Burnley de Vincent Kompany. Les Clarets prolongent leur série d'invincibilité et se rapprochent un peu plus du titre en Championship.

37e match de la saison, 24e victoire et 17e match consécutif sans défaite pour Burnley en Championship. L'équipe de Vincent Kompany a tranquillement dominé Hull City, mercredi soir, grâce à un triplé de l'inévitable Nathan Tella, qui avait déjà planté un doublé contre Wigan l'an dernier (1-3).

Mais l'écart reste le même entre le leader et son dauphin en tête du championnat de D2 anglaise. Sheffield United s'est en effet imposé à Sunderland grâce à des buts de James McAtee et de Thomas Doyle (1-2).

C'est quand même un pas de plus vers la montée en Premier League et vers le titre pour Vincent Kompany et ses protégés. À neuf journées de la fin de la saison, Burnley conserve 13 points d'avance sur Sheffield et en possède 19 sur le troisième, Middlesbrough.