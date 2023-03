Le rêve de Victor Osimhen après la qualification historique du Napoli

Le Nigérian a inscrit un doublé face à l'Eintracht Francfort et qualifié le Napoli pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (3-0).

Avec 23 buts en 28 matchs, cette saison est celle de Victor Osimhen. Très performant à titre personnel, l'ancien attaquant du Sporting de Charleroi vient également d'écrire l'histoire du Napoli, qualifiant le club pour les premiers quarts de finale de Ligue des Champions de son existence. "Nous voulons profiter du moment présent et regarder vers l'avenir. C'est une grande victoire, nous avons réécrit l'histoire de ce club", a déclaré Osimhen selon la BBC après la rencontre.

Leader autoritaire du championnat de Serie A, le Napoli peut donc croire à un fantastique doublé. Osimhen se voit, lui et ses coéquipiers, aller au bout de l'aventure européenne. "Je pense qu'on a fait un grand match contre un bon adversaire. On espère continuer comme ça. Si Naples peut gagner la Ligue des Champions ? On continue de rêver, on a des possibilités de le faire. On fait un bon parcours, avec un grand entraîneur. On verra ce qu'il y aura face à nous mais on espère y arriver", a affirmé Osimhen selon des propos retranscrits par Maxifoot.